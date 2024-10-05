«Акрон» — «Пари НН»: видео голов матча РПЛ

Читать «СЭ» в

«Акрон» сыграл в результативную ничью с «Пари НН» в матче 11-го тура чемпионата России — 2:2.

40-я минута. Беншимол — 1:0

47-я минута. Карич — 1:1

63-я минута. Лончар — 2:1

90+4-я минута. Зе Турбо — 2:2