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Сегодня, 19:45

В «Пари НН» объяснили поражение от ЦСКА подсознательной боязнью лидеров

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3) в матче 14-го тура чемпионата России.

«Обидно, но психология вещь такая. Пока мы подсознательно боимся лидеров. Особенно в гостях. Повели, хорошо играли, но так бывает. Будем над этим работать. Роль тренера в результате всегда огромна», — сказал Кондратов «СЭ».

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (20 очков). В 15-м туре нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».

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ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
6
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 12 1 1
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