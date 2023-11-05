Чалов посоветовал комику Дорохову принять участие в «Битве экстрасенсов»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов шуткой ответил на вопрос о том, что комик Денис Дорохов угадал результат матча 14-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:2).

«Денис Дорохов предсказал точный счет матча? Пусть идет на «Битву экстрасенсов» теперь», — сказал Чалов.

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на восьмой строчке (20 очков).

В 15-м туре РПЛ красно-синие 11 ноября сыграют на выезде с «Факелом», а нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».