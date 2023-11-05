Защитник «Оренбурга» Гойкович: «Тяжело оценивать футболистов, когда российские клубы не играют в еврокубках»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался об уровне игроков обороны в РПЛ.

«В России есть хорошие центральные защитники. Например, в ЦСКА Роша, Мойзес и Игорь Дивеев, из «Зенита» Эракович и центральный защитник-левша Алип, да в каждой команде найдется неплохой защитник, — цитирует Гойковича Sport24. — Тяжело говорить об уровне защитников, когда российских клубов нет в еврокубках. Как по мне, нормальный уровень».

28-летний Гойкович провел 16 игр за «Оренбург» во всех турнирах сезона-2023/24.