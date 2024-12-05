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Судейство

Сегодня, 15:06

Гончаренко дисквалифицирован на два матча за слова в адрес судьи после матча «Ростов» — «Пари НН»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц про Гончаренко сообщил, что главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко дисквалифицирован на два матча за свои слова в адрес судей после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:4).

— Гончаренко в адрес судьи Болотенко сказал такую фразу: «Вы общаетесь с игроками с такими хамскими рожами». После этого главный судья Ян Бобровский предупредил тренера. Затем Гончаренко в спину крикнул главному арбитру: «Ян, тебе не долго осталось». После этого тренер «Пари НН» хотел зайти в судейскую, но этого не произошло. Гончаренко сказал, что матерных слов не было.

23 сентября 2021 года Гончаренко был наказан на 3 матча, одна игра условная, за оскорбительное поведение в адрес арбитров. 22 марта 2023 года во время испытательного срока Гончаренко был наказан на 3 реальных матча за оскорбительное поведение в адрес арбитром.

«Вы общаетесь с игроками с такими хамскими рожами» — это оскорбительное выражение в адрес официальных лиц матча. И слова «Ян, тебе не долго осталось» — это тоже оскорбительное выражение в адрес официальных лиц матч.

За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча дисквалифицировать Виктора Гончаренко на два матча. Один матч реальный, другой — условный, испытательный срок до конца сезон. И оштрафовать тренера на 250 тысяч рублей. Тренер может оспорить только денежный штраф, — сказал Григорьянц.

Виктор Гончаренко. «Тебе недолго осталось». Гончаренко налетел на арбитра Бобровского после поражения от «Ростова». Его накажут?

«Ростов» после 17-го тура занимает седьмое место в таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
Артур Григорьянц
Виктор Гончаренко
КДК
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