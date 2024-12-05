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Сегодня, 15:55

Андрей Чернышов считает, что «Спартак» продолжает оставаться в чемпионской гонке

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался о выступлениях команды в нынешнем сезоне.

«Ситуация в «Спартаке» лишний раз показывает, что любому тренеру нужно время, чтобы понять, где он находится, узнать имеющихся футболистов. Игрокам же надо понять требования тренера. Станкович узнал уровень игроков, на кого можно рассчитывать в первую очередь, кто основной, кто резервист... Все поняли ситуацию. Следствие — результат.

Главное, чтобы дальше продолжалось так же. Бывает, когда все идет хорошо, люди начинают пытаться что-то улучшать. Лучшее — враг хорошего. Надо остановиться и закрепить хорошее. Конечно, «Спартак» в чемпионской гонке. Зимний перерыв будет важным, как команда подготовится к весенней части. У Станковича опыта подготовки команды в нашей специфике нет. В этом плане у Сергея Семака и Мурада Мусаева есть некое преимущество», — сказал Чернышов Legalbet.

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место с 34 очками.

В 18-м туре РПЛ красно-белые в Москве сыграют с «Пари НН». Начало игры — в 14.00 мск.

Источник: Legalbet
Андрей Чернышов
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
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7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Динамо Мх – Рубин
 - : -
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 - : -
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