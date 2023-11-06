В «Оренбурге» резко ответили Карпину на критику стадиона: «То размер поля маленький, то газон не тот»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 14-го тура (1:1).

Специалист заявил, что поле на стадионе «Газовик» помешало его команде.

«Ему виднее, что помешало его команде. Не я это сказал. У него то размер поля маленький, то газон не тот. Меня в нашем футболе уже никакие слова не удивляют», — сказал Андреев «СЭ».

После 14 туров РПЛ «Ростов» набрал 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Оренбург» идет на 13-й строчке с 13 очками.

12 ноября «Ростов» сыграет со «Спартаком» в 15-м туре РПЛ, «Оренбург» встретится с «Динамо».