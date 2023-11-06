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Карпин: «Не знаю, где вы увидели преимущество «Оренбурга». Судейство? Промолчу, как Гончаренко»

Карпин — о судействе матча с «Оренбургом»: «Промолчу, как Гончаренко»
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ничьей с «Оренбургом» (1:1) в матче 14-го тура РПЛ (1:1).

— Почему было такое большое преимущество у «Оренбурга» во втором тайме?

— Разные игры мы, наверное, смотрели. Не знаю, где вы увидели преимущество. То, что они имели моменты на контратаках и после стандартов. Больше преимущества я не видел.

— Довольны работой судей?

— Промолчу. Сделаю, как Гончаренко.

— Поле не помешало сегодня?

— Помешало. Еще что-то? — сказал Карпин на пресс-конференции.

После 14 туров РПЛ «Ростов» набрал 17 очков и расположился на 10-м месте. «Оренбург» идет на 13-й позиции, имея в активе 13 баллов.

В конце сентября главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко не сказал ни слова в комментарии после матча с «Ростовом» (2:2) в 10-м туре РПЛ.

Валерий Карпин
Футбол
ФК Оренбург
ФК Ростов
Виктор Гончаренко
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1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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