Карпин: «Не знаю, где вы увидели преимущество «Оренбурга». Судейство? Промолчу, как Гончаренко»

Карпин — о судействе матча с «Оренбургом»: «Промолчу, как Гончаренко»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о ничьей с «Оренбургом» (1:1) в матче 14-го тура РПЛ (1:1).

— Почему было такое большое преимущество у «Оренбурга» во втором тайме?

— Разные игры мы, наверное, смотрели. Не знаю, где вы увидели преимущество. То, что они имели моменты на контратаках и после стандартов. Больше преимущества я не видел.

— Довольны работой судей?

— Промолчу. Сделаю, как Гончаренко.

— Поле не помешало сегодня?

— Помешало. Еще что-то? — сказал Карпин на пресс-конференции.

После 14 туров РПЛ «Ростов» набрал 17 очков и расположился на 10-м месте. «Оренбург» идет на 13-й позиции, имея в активе 13 баллов.

В конце сентября главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко не сказал ни слова в комментарии после матча с «Ростовом» (2:2) в 10-м туре РПЛ.