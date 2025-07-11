В «Оренбурге» отреагировали на включение в РПЛ

Пресс-служба «Оренбурга» отреагировала на решение бюро исполкома РФС утвердить оренбургскую команду в качестве участника РПЛ.

«Дорогие болельщики, мы очень соскучились! Подготовили много яркого и интересного на предстоящий сезон, и с нетерпением ждем встречи!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

11 июля на заседании бюро исполкома РФС было принято решение о принятии «Оренбурга» вместо «Торпедо» в число участников чемпионата России сезона-2025/26. По итогам прошлого сезона оренбуржцы заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетели в первую лигу.

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая). Все три матча судил главный арбитр Максим Перезва.