В «Нижнем Новгороде» прокомментировали информацию о продлении аренды Берковского

Заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что клуб ведет переговоры с «Локомотивом» о продлении аренды полузащитника Ильи Берковского. Ранее об этом сообщал «Матч ТВ».

«Мы направили официальный запрос в «Локомотив». Пока они молчат. Мы надеемся, что нам удастся договориться и все будет хорошо», — сказал Кудряшов «СЭ».

Напомним, что 21-летний хавбек начинал сезон в «Торпедо», где забил 6 мячей и отдал 1 передачу в 23 матчах Олимп-Первенства ФНЛ. Зимой его приобрел «Локомотив», после чего отдал в аренду волжанам. Однако за «Нижний» Берковский не сыграл ни разу из-за травмы.

(Владимир Пушкарев)