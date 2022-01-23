В Нидерландах сообщили, что «Фейеноорд» может арендовать Хендрикса у «Спартака»

Полузащитник Йоррит Хендрикс может покинуть «Спартак». Интерес к 26-летнему игроку проявляет «Фейеноорд».

Московский клуб может отдать хавбека в аренду на полтора сезона, утверждает сайт 1908.nl.

Хендрикс — воспитанник ПСВ, он находился в структуре клуба с 2004 года. Соглашение хавбека с российским клубом истекает в 2024 году.

Хендрикс может покинуть «Спартак» из-за перебора легионеров в заявке команды. Полузащитник выступает за «Спартак» с января 2021 года и сыграл в 22 матчах без результативных действий.

Напомним, что сейчас за «Фейеноорд» на правах аренды выступает другой полузащитник «Спартака» — Гус Тил.