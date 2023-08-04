Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 10:53

В назначениях судей РПЛ новая тенденция: арбитров распределили по командам

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

При внимательном изучении списков назначений судей на игры первых туров чемпионата России и матчи Пути РПЛ FONBET Кубка России обнаружился интересный факт: многие арбитры работали или будут работать на встречах с участием одних и тех же команд. Каждого рефери и ассистента словно прикрепили к каким-либо клубам.

Вот только некоторые примеры.

Сергей Карасев в 1-м туре судил матч «Ахмат» — «Крылья Советов». В 3-м туре ему досталась игра «Крылья Советов» — «Ростов».

Алексей Сухой: 1-й тур — «Сочи» — «Балтика» (резервный), 2-й тур — «Спартак» — «Балтика» (резервный), 3-й тур — «Балтика» — «Факел» (судья).

Роман Усачев: Кубок — «Краснодар» — «Спартак» (АВАР), 2-й тур — «Краснодар» — «Сочи» (АВАР), 3-й тур — «Краснодар» — «Пари НН» (АВАР).

Павел Кукуян: 1-й тур — «Пари НН» — «Зенит» (ВАР), 3-й тур — «Зенит» — «Динамо» (ВАР).

Виталий Мешков: Кубок — «Локомотив» — «Урал» (ВАР), 3-й тур РПЛ — ЦСКА — «Локомотив» (ВАР).

Владимир Москалев: 2-й тур — «Краснодар» — «Сочи» (судья), 3-й тур — «Сочи» — «Ахмат» (ВАР).

Игорь Князев: 2-й тур — «Ростов» — «Зенит» (ассистент), 3-й тур — «Зенит» — «Динамо» (ассистент).

Андрей Болотенков: 1-й тур — «Ростов» — «Факел» (ассистент), 3-й тур — «Крылья Советов» — «Ростов» (ассистент).

Андрей Болотенков: 2-й тур — «Крылья Советов» — «Динамо» (АВАР), 3-й тур — «Крылья Советов» — «Ростов» (ассистент).

Сергей Цыганок: 2-й тур — «Крылья Советов» — «Динамо» (резервный), 3-й тур — «Зенит» — «Динамо» (резервный).

Раньше такое и представить было нельзя. Принцип неповторяемости считался одним из главных при выборе арбитров. Особенно в течение такого короткого промежутка времени.

РПЛ
Сергей Карасев (судья)
17
9
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Молчание — золото? Почему мы проиграли пиар-поединок в деле о рукопожатии в фехтовании
Украинская Рада требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
Тела пропавших две недели назад мужчины и женщины нашли под Иркутском
Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ на военно-морскую базу Новороссийска
На Урале двое мужчин избили девушку из-за голубых волос
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи
В «Вольфсбурге» опровергли интерес к Тикнизяну
«Краснодар — «Пари НН»: время начала и где смотреть матч РПЛ
Бышовец поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Локомотивом»
«Краснодар» — «Пари НН». Онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ
Сюрприз: Вендел остается. Но нужен ли «Зениту» игрок с таким отношением к клубу?
Чего ждать в топ-матчах ЦСКА — «Локо» и «Зенит» — «Динамо». «Краснодар» — кандидат в чемпионы?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернышов: «Предлагали возглавить сборную Белиза. Зарплата — тысяча долларов»

Чернышов: «За последние полтора года в Сербию приехало 130 тысяч русских»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости