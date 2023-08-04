В назначениях судей РПЛ новая тенденция: арбитров распределили по командам
При внимательном изучении списков назначений судей на игры первых туров чемпионата России и матчи Пути РПЛ FONBET Кубка России обнаружился интересный факт: многие арбитры работали или будут работать на встречах с участием одних и тех же команд. Каждого рефери и ассистента словно прикрепили к каким-либо клубам.
Вот только некоторые примеры.
Сергей Карасев в 1-м туре судил матч «Ахмат» — «Крылья Советов». В 3-м туре ему досталась игра «Крылья Советов» — «Ростов».
Алексей Сухой: 1-й тур — «Сочи» — «Балтика» (резервный), 2-й тур — «Спартак» — «Балтика» (резервный), 3-й тур — «Балтика» — «Факел» (судья).
Роман Усачев: Кубок — «Краснодар» — «Спартак» (АВАР), 2-й тур — «Краснодар» — «Сочи» (АВАР), 3-й тур — «Краснодар» — «Пари НН» (АВАР).
Павел Кукуян: 1-й тур — «Пари НН» — «Зенит» (ВАР), 3-й тур — «Зенит» — «Динамо» (ВАР).
Виталий Мешков: Кубок — «Локомотив» — «Урал» (ВАР), 3-й тур РПЛ — ЦСКА — «Локомотив» (ВАР).
Владимир Москалев: 2-й тур — «Краснодар» — «Сочи» (судья), 3-й тур — «Сочи» — «Ахмат» (ВАР).
Игорь Князев: 2-й тур — «Ростов» — «Зенит» (ассистент), 3-й тур — «Зенит» — «Динамо» (ассистент).
Андрей Болотенков: 1-й тур — «Ростов» — «Факел» (ассистент), 3-й тур — «Крылья Советов» — «Ростов» (ассистент).
Андрей Болотенков: 2-й тур — «Крылья Советов» — «Динамо» (АВАР), 3-й тур — «Крылья Советов» — «Ростов» (ассистент).
Сергей Цыганок: 2-й тур — «Крылья Советов» — «Динамо» (резервный), 3-й тур — «Зенит» — «Динамо» (резервный).
Раньше такое и представить было нельзя. Принцип неповторяемости считался одним из главных при выборе арбитров. Особенно в течение такого короткого промежутка времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0