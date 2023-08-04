В назначениях судей РПЛ новая тенденция: арбитров распределили по командам

При внимательном изучении списков назначений судей на игры первых туров чемпионата России и матчи Пути РПЛ FONBET Кубка России обнаружился интересный факт: многие арбитры работали или будут работать на встречах с участием одних и тех же команд. Каждого рефери и ассистента словно прикрепили к каким-либо клубам.

Вот только некоторые примеры.

Сергей Карасев в 1-м туре судил матч «Ахмат» — «Крылья Советов». В 3-м туре ему досталась игра «Крылья Советов» — «Ростов».

Алексей Сухой: 1-й тур — «Сочи» — «Балтика» (резервный), 2-й тур — «Спартак» — «Балтика» (резервный), 3-й тур — «Балтика» — «Факел» (судья).

Роман Усачев: Кубок — «Краснодар» — «Спартак» (АВАР), 2-й тур — «Краснодар» — «Сочи» (АВАР), 3-й тур — «Краснодар» — «Пари НН» (АВАР).

Павел Кукуян: 1-й тур — «Пари НН» — «Зенит» (ВАР), 3-й тур — «Зенит» — «Динамо» (ВАР).

Виталий Мешков: Кубок — «Локомотив» — «Урал» (ВАР), 3-й тур РПЛ — ЦСКА — «Локомотив» (ВАР).

Владимир Москалев: 2-й тур — «Краснодар» — «Сочи» (судья), 3-й тур — «Сочи» — «Ахмат» (ВАР).

Игорь Князев: 2-й тур — «Ростов» — «Зенит» (ассистент), 3-й тур — «Зенит» — «Динамо» (ассистент).

Андрей Болотенков: 1-й тур — «Ростов» — «Факел» (ассистент), 3-й тур — «Крылья Советов» — «Ростов» (ассистент).

Андрей Болотенков: 2-й тур — «Крылья Советов» — «Динамо» (АВАР), 3-й тур — «Крылья Советов» — «Ростов» (ассистент).

Сергей Цыганок: 2-й тур — «Крылья Советов» — «Динамо» (резервный), 3-й тур — «Зенит» — «Динамо» (резервный).

Раньше такое и представить было нельзя. Принцип неповторяемости считался одним из главных при выборе арбитров. Особенно в течение такого короткого промежутка времени.