Чернышов: «За последние полтора года в Сербию приехало 130 тысяч русских»

Экс главный тренер «Спартака» и сербского клуба «Раднички» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о жизни в Белграде.

— Жили вы в Белграде. Цены там ниже, чем в Москве?

— В 2020-м цены были замечательные — на все! Что на продукты, что на недвижимость.

— Сегодня иначе?

— Мне сказали — за последние полтора года приехало 130 тысяч русских. Все или в Белград, или в Нови-Сад. Сербы этим пользуются! Идем смотреть съемную квартиру. 500 евро в месяц. Думаю: ничего себе! За такие деньги можно было снять что-то обалденное. А здесь — квартирка скромная. Хозяин указывает на меня, спрашивает у представителя клуба: «Это кто?» — «Русский. Наш новый тренер». — «Русский? Для него 750!»

— Вот это да.

— Сами сербы говорят — с ценами творится что-то ужасное. Молоко стоило 80 динаров, а сейчас 150.

Полностью интервью Андрея Чернышова «СЭ» — здесь