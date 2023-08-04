Чернышов: «Предлагали возглавить сборную Белиза. Зарплата — тысяча долларов»

Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об одном из экзотических вариантов продолжения карьеры.

— Самая смешная сумма, которую вам предлагали в качестве зарплаты?

— Тысяча долларов. Звали тренером сборной Белиза. Это острова на Карибах. Когда я в Индии был, подружился с итальянцем. Тоже тренировал команду, а сейчас взял сборную Непала. Оказалось — он в Белизе работал!

— Ну и как? Рай на земле?

— Рассказывал: «Не жизнь — сказка...» Меня туда заманивал агент из Португалии. Но едва произнес «тысяча долларов», переговоры завершились. Спрашиваю: «Ты что, издеваешься?! Там официант больше получает!»

— Так воспринимали бы как отпуск. За который еще и приплачивают.

— Есть же рамки! Цена тренера сборной — пять тысяч, десять. Но не тысяча же!

— Может, какая-то афера?

— Нет. Агент серьезный. В Россию нормальных футболистов привозил.

Полностью интервью Андрея Чернышова «СЭ» — здесь