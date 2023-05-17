Пиняев вернулся к тренировкам в общей группе «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев вернулся к тренировкам в общей группе.

18-летний россиянин получил травму 23 апреля в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1). После этого футболист пропустил три игры железнодорожников подряд.

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. Хавбек забил 1 гол в 9 матчах за московскую команду.

«Локомотив» проведет следующий матч в субботу, 20 мая, на своем поле против «Факела».