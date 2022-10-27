В Министерстве спорта РФ подвели итоги совместного брифинга с РФС по вопросу Fan ID
Пресс-служба Министерства спорта РФ прокомментировала «СЭ» итоги совместного брифинга с РФС по вопросу работы системы Fan ID.
«Накануне в Госдуме РФ прошли встречи представителей Минспорта РФ, Минцифры РФ, РФС и РПЛ с представителями фракций, в рамках которых были представлены результаты реализации закона. На брифинге в Минспорта РФ были показаны статистические результаты внедрения системы и представлены планы по дальнейшей ее доработке и совершенствованию. В качестве спикеров на брифинге выступили первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан и руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин», — сообщили «СЭ» в пресс-службе Министерства спорта РФ.
С сезона-2022/23 в РПЛ систему Fan ID ввели на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. До конца года планируется оснастить соответствующим оборудованием остальные арены клубов премьер-лиги.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2