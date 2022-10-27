В Министерстве спорта РФ подвели итоги совместного брифинга с РФС по вопросу Fan ID

Пресс-служба Министерства спорта РФ прокомментировала «СЭ» итоги совместного брифинга с РФС по вопросу работы системы Fan ID.

«Накануне в Госдуме РФ прошли встречи представителей Минспорта РФ, Минцифры РФ, РФС и РПЛ с представителями фракций, в рамках которых были представлены результаты реализации закона. На брифинге в Минспорта РФ были показаны статистические результаты внедрения системы и представлены планы по дальнейшей ее доработке и совершенствованию. В качестве спикеров на брифинге выступили первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан и руководитель службы по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин», — сообщили «СЭ» в пресс-службе Министерства спорта РФ.

С сезона-2022/23 в РПЛ систему Fan ID ввели на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. До конца года планируется оснастить соответствующим оборудованием остальные арены клубов премьер-лиги.