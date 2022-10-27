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Генич предположил, за что Гогниев отстранил трех игроков «Химок»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Спортивный телекомментатор Константин Генич предположил, за что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил трех футболистов подмосковного клуба.

— За что Гогниев отстранил трех игроков: Тихого, Идову и Камышева?

— Не удивлюсь, если игроки усомнились в тренерских умениях Гогниева. Возможно, Идову отказался участвовать в хороводах. Не думаю, что он засветился в ночном клубе.

— Есть информация, что Камышева исключили из-за того, что он не так поздоровался с Гогниевым.

— Гогниев — эмоциональный человек, мог резко воспринять косой взгляд или ухмылку на тренировке. Тренеру может показаться, что не все понимают сложность положения клуба. Может быть, это сигнал остальным игрокам. Ситуация в клубе катастрофическая, и никто нянчиться с вами не будет.

10 октября стало известно, что Гогниев отстранил от тренировок с командой защитников Брайана Идову и Дмитрия Тихого, а также полузащитника Илью Камышева.

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Спартак Гогниев
ФК Химки
Константин Генич
5
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 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
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29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
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 - : -
30.10 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
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