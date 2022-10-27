Камоцци: «Для меня остается загадкой, как Урунов оказался в «Спартаке»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о полузащитнике Остоне Урунове.

«Урунов — игрок очень низкого уровня. Для меня до сих пор остается загадкой, как он оказался в «Спартаке», как он смог попасть в такой большой клуб. Кстати говоря, я советовал не покупать его», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

25 октября «Урал» объявил о расторжении контракта с Уруновым, который перешел в клуб в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что расторжение соглашения с игроком не является инициативой клуба.

Напомним, Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года, когда генеральным директором красно-белых был Шамиль Газизов.