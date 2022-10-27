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Камоцци: «Для меня остается загадкой, как Урунов оказался в «Спартаке»

Иван Шитик
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о полузащитнике Остоне Урунове.

«Урунов — игрок очень низкого уровня. Для меня до сих пор остается загадкой, как он оказался в «Спартаке», как он смог попасть в такой большой клуб. Кстати говоря, я советовал не покупать его», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

25 октября «Урал» объявил о расторжении контракта с Уруновым, который перешел в клуб в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что расторжение соглашения с игроком не является инициативой клуба.

Напомним, Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года, когда генеральным директором красно-белых был Шамиль Газизов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-dlya-menya-ostaetsya-zagadkoj-kak-urunov-okazalsya-v-spartake-ya-sovetoval-ne-pokupat-ego/
Остон Урунов
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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5
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