В «Локомотиве» заявили о готовности отпустить Баринова в Европу

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре «СЭ» прокомментировал будущее полузащитника Дмитрия Баринова.

«Никак не можем договориться. Если найдем зарубежный клуб, то он покинет «Локомотив». Если получится, то надо ехать», — сказал Филатов «СЭ».

В сезоне-2023/24 Баринов провел 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро.

Ранее Баринов сообщил, что испанский «Алавес» в ближайшее время должен сделать предложение «Локомотиву».