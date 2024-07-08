Баринов: «Если «Локомотив» и меня устроит предложение «Алавеса», собираю чемодан»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как идут переговоры железнодорожников с «Алавесом».
«По информации, которая у меня есть, испанцы в ближайшее время должны сделать предложение, которое устроит «Локомотив». Если у клуюов все срастется — начнем общаться с «Алавесом» уже по моим личным условиям. Сколько испанцы должны предложить «Локомотиву» ? Думаю, минимум 5-6 миллионов евро, такие деньги должны устроить москвичей. А вот устроит ли меня зарплата, предложенная «Алавесом», — большой вопрос», — приводит слова Баринова Sport24.
Как отметил футболист, он не готов переезжать в Испанию, если ему предложат зарплату сильно ниже того, что он сейчас получает в «Локомотиве».
«Поеду либо на такую же зарплату, либо на чуть меньшую — но прямо совсем на чуть-чуть. Не в два раза. Не вяжется с желанием поиграть в Европе? Эти две вещи идут параллельно друг другу. С одной стороны — желание поиграть в Европе, в сильном чемпионате. С другой — семья, родители, которых я содержу, обязанности сына, отца и мужа. Плюс я только что начал строить дом. Почему я должен уходить в Испанию в ущерб себе и своим близким? Это странно», — заявил Баринов.
По информации СМИ, зарплата полузащитника в «Локомотиве» составляет 1,8 миллиона евро в год. В сезоне-2023/24 Баринов провел 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро.
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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