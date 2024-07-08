Баринов: «Если «Локомотив» и меня устроит предложение «Алавеса», собираю чемодан»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как идут переговоры железнодорожников с «Алавесом».

«По информации, которая у меня есть, испанцы в ближайшее время должны сделать предложение, которое устроит «Локомотив». Если у клуюов все срастется — начнем общаться с «Алавесом» уже по моим личным условиям. Сколько испанцы должны предложить «Локомотиву» ? Думаю, минимум 5-6 миллионов евро, такие деньги должны устроить москвичей. А вот устроит ли меня зарплата, предложенная «Алавесом», — большой вопрос», — приводит слова Баринова Sport24.

Как отметил футболист, он не готов переезжать в Испанию, если ему предложат зарплату сильно ниже того, что он сейчас получает в «Локомотиве».

«Поеду либо на такую же зарплату, либо на чуть меньшую — но прямо совсем на чуть-чуть. Не в два раза. Не вяжется с желанием поиграть в Европе? Эти две вещи идут параллельно друг другу. С одной стороны — желание поиграть в Европе, в сильном чемпионате. С другой — семья, родители, которых я содержу, обязанности сына, отца и мужа. Плюс я только что начал строить дом. Почему я должен уходить в Испанию в ущерб себе и своим близким? Это странно», — заявил Баринов.

По информации СМИ, зарплата полузащитника в «Локомотиве» составляет 1,8 миллиона евро в год. В сезоне-2023/24 Баринов провел 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 8 миллионов евро.