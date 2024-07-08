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Сегодня, 12:45

Сычев: «Мы понимали, что нельзя переходить из ЦСКА в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» оценил ситуацию с переходами футболистов в РПЛ.

— В ваше время от болельщиков могло прилететь за трансферы?

— Наше время было немного другим. Мы понимали, что нельзя переходить из ЦСКА в «Спартак». Сейчас время другое. И отношение, соответственно, тоже другое. Это личный выбор каждого.

Так как активных фанатов сейчас на стадионах нет, никто не устроит обструкцию. Можно переходить туда-обратно. Но это все-таки чуть-чуть странно.

Мы же играем для болельщиков. Хочется, чтобы активные фанаты приходили на стадионы. С их поддержкой футбол становится совершенно другим. Мне непонятно, как можно играть при пустых трибунах, — сказал Сычев «СЭ».

Форвард «Спартака» Александр Соболев летом может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить футболиста в «Зенит» за 11 миллионов евро, при этом клуб из Санкт-Петербурга не готов платить такую сумму за 27-летнего россиянина.

Александр Соболев. «Соболев в «Зените»? У каждого свой выбор — и своя жизнь». Сычев — о Евро, трансферах и ретроматче

Дмитрий Сычев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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