Сычев: «Мы понимали, что нельзя переходить из ЦСКА в «Спартак»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» оценил ситуацию с переходами футболистов в РПЛ.
— В ваше время от болельщиков могло прилететь за трансферы?
— Наше время было немного другим. Мы понимали, что нельзя переходить из ЦСКА в «Спартак». Сейчас время другое. И отношение, соответственно, тоже другое. Это личный выбор каждого.
Так как активных фанатов сейчас на стадионах нет, никто не устроит обструкцию. Можно переходить туда-обратно. Но это все-таки чуть-чуть странно.
Мы же играем для болельщиков. Хочется, чтобы активные фанаты приходили на стадионы. С их поддержкой футбол становится совершенно другим. Мне непонятно, как можно играть при пустых трибунах, — сказал Сычев «СЭ».
Форвард «Спартака» Александр Соболев летом может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить футболиста в «Зенит» за 11 миллионов евро, при этом клуб из Санкт-Петербурга не готов платить такую сумму за 27-летнего россиянина.
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|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -