Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

РПЛ: расписание матчей 1-го тура сезона чемпионата России — даты и игры

РПЛ опубликовала расписание матчей 1-го тура чемпионата России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Баринов (ФК «Локомотив»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В премьер-лиге сезона-2024/2025 примут участие 16 команд. По итогам минувшего сезона в первую лигу вылетели команды занявшие 15-е и 16-е места в чемпионате России («Сочи» и «Балтика»). Также в ФНЛ вышел клуб, выбывший по итогам стыковых матчей — «Урал». Список команд РПЛ пополнили команды из ФНЛ «Химки», «Динамо» Махачкала. По стыковым играм впервые в истории «Акрон» сыграет в элите. «СЭ» публикует календарь 1-го тура чемпионата России. Время начала — московское.

Расписание 1-го тура РПЛ сезона-2024/2025

20 июля, суббота

15:00. «Локомотив» — «Акрон»

17:30. «Крылья Советов» — «Зенит»

20:00. «Динамо» — «Факел»

20:00. «Ростов» — ЦСКА

21 июля, воскресенье

17:30. «Оренбург» — «Спартак»

20:00. «Химки» — «Динамо» (Махачкала)

20:00. «Ахмат» — «Краснодар»

22 июля, понедельник

20:00. «Пари НН» — «Рубин»

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
0
Читайте также
Состоялся бой между Абдурозиком и Байкобиловым
Украинка Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Тусклую Бразилию выбили, Хамес – король, а колумбийцы точно не сыграют в Суперкубке России. Что произошло на Кубке Америки-2024 7 июля
Сеул предложил Москве сделать выбор между двумя Кореями
С Днем семьи, любви и верности: красивые открытки и поздравления своими словами
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
В «Локомотиве» заявили о готовности отпустить Баринова в Европу
Экс-форвард «Зальцбурга» Койта завершит медобследование для перехода в ЦСКА сегодня вечером
Смородская — о Баринове в «Алавесе»: «Локомотив» уже всех отпустил, осталось только с капитаном расстаться»
Булыкин — о возможном трансфере Баринова в «Алавес»: «Дмитрий способен потянуть уровень ла лиги»
Наумов: «Баринову надо дать попробовать себя в Европе. «Алавес» — неплохой вариант»
Пиняева предлагают «Спартаку», «Химки» подпишут защитника «Монпелье», Сергеев вернется в Самару?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Локомотиве» заявили о готовности отпустить Баринова в Европу

Баринов: «Самые большие премиальные были около двух миллионов рублей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости