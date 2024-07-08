РПЛ: расписание матчей 1-го тура сезона чемпионата России — даты и игры
В премьер-лиге сезона-2024/2025 примут участие 16 команд. По итогам минувшего сезона в первую лигу вылетели команды занявшие 15-е и 16-е места в чемпионате России («Сочи» и «Балтика»). Также в ФНЛ вышел клуб, выбывший по итогам стыковых матчей — «Урал». Список команд РПЛ пополнили команды из ФНЛ «Химки», «Динамо» Махачкала. По стыковым играм впервые в истории «Акрон» сыграет в элите. «СЭ» публикует календарь 1-го тура чемпионата России. Время начала — московское.
Расписание 1-го тура РПЛ сезона-2024/2025
20 июля, суббота
15:00. «Локомотив» — «Акрон»
17:30. «Крылья Советов» — «Зенит»
20:00. «Динамо» — «Факел»
20:00. «Ростов» — ЦСКА
21 июля, воскресенье
17:30. «Оренбург» — «Спартак»
20:00. «Химки» — «Динамо» (Махачкала)
20:00. «Ахмат» — «Краснодар»
22 июля, понедельник
20:00. «Пари НН» — «Рубин»
РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -