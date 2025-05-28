В «Локомотиве» заявили, на какую сумму могут купить новичка: «10 миллионов? Отметаем сразу»

Генеральный директор Владимир Леонченко и спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответили на вопрос о бюджете клуба на новичков.

— Дмитрий Николаевич, в интервью после первой части сезона вы упомянули о позиции нападающего. Насколько команде не хватило футбольного «киллера», которого рассматривали? Весной казалось, что у Воробьева не было альтернатив.

Ульянов: Вероятно, не хватило настолько, чтобы взять трофей. Если бы у нас был еще один качественный нападающий — тот, кого мы не смогли пригласить из-за высокой стоимости, — возможно, поборолись бы. Были варианты с качественными игроками, но они стоили дорого.

— Большие деньги — это сколько?

Ульянов: Десять миллионов.

— Назывался Даку. Насколько вы это обсуждаете? Условно, вам говорят: «Даку — десять миллионов». Галактионов дает добро, допустим.

Ульянов: На десять миллионов дает добро?

— Нет, на футболиста. Что ему такой футболист подойдет. Десять миллионов для «Локомотива» — вы сразу отметаете игрока? Или подумаете?

Леонченко: Отметаем сразу.

— Когда обсуждаются трансферы «Локомотива», звучат тезисы о том, что клуб ограничен. Можете сказать, какая сумма для вас — это много? А какая приемлема?

Ульянов: Нет, не могу. Все индивидуально. Бывает, что в сумму входит какой-то другой трансфер, бывают какие-то сопутствующие вещи. Нельзя просто взять и сказать, условно: «Восемь миллионов — это много, пять — нормально, а единицу мы потянем».

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка.