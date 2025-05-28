В «Локомотиве» заявили, что не будут выкупать Севикяна у «Ференцвароша»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о будущем полузащитника Эдгара Севикяна.

— Были сообщения, что «Локомотив» не будет выкупать Севикяна у «Ференцвароша». Правда ли это?

Ульянов: Клуб не будет выкупать Севикяна. И продлевать аренду пока тоже не будет. Он уезжает в сборную, после чего в «Локомотив» не вернется.

В этом сезоне Севикян сыграл 20 матчей за «Локомотив» и сделал четыре голевые передачи. Его контракт с «Ференцварошем» действует до 30 июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость армянского полузащитника в 2,5 миллиона евро.