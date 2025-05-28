Махачкалинское «Динамо» планирует сделать предложение «Локомотиву» по Сулейманову

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об интересе к нападающему «Локомотива» Тимуру Сулейманову.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что в клубе ожидают предложение от махачкалинцев.

«У руководителей «Локомотива» работает профессиональная чуйка. Надеюсь, что скоро мы с ними увидимся и все обсудим. «Динамо» предложит Сулейманову вариант с продолжением карьеры? Мы с удовольствием это сделаем», — сказал Газизов «СЭ».

В прошедшем сезоне 25-летний Сулейманов провел за «Локомотив» 40 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 2 результативные передачи.