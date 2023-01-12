В «Локомотиве» заявили, что рассчитывают на Изидора и Керка во второй части сезона

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал «СЭ» новость о том, что футболисты железнодорожников Вильсон Изидор и Джирано Керк могут покинуть команду.

«Мы рассчитываем на Изидора и Керка во второй части сезона. У них действующие контракты с нашей командой. В «Локомотив» никаких предложений о их трансфере или аренде не поступало», — сказал Ульянов «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард не отправится на сборы с клубом.

Изидор выступает за железнодорожников с января 2022 года. В сезоне РПЛ-2022/23 форвард провел на поле 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. Контракт 22-летнего француза с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Керк, выступающий за «Локо» с 2021 года, провел в этом сезоне 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Контракт 27-летнего нидерландского футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.