Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:36

В «Локомотиве» заявили, что рассчитывают на Изидора и Керка во второй части сезона

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал «СЭ» новость о том, что футболисты железнодорожников Вильсон Изидор и Джирано Керк могут покинуть команду.

«Мы рассчитываем на Изидора и Керка во второй части сезона. У них действующие контракты с нашей командой. В «Локомотив» никаких предложений о их трансфере или аренде не поступало», — сказал Ульянов «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард не отправится на сборы с клубом.

Изидор выступает за железнодорожников с января 2022 года. В сезоне РПЛ-2022/23 форвард провел на поле 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. Контракт 22-летнего француза с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Керк, выступающий за «Локо» с 2021 года, провел в этом сезоне 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Контракт 27-летнего нидерландского футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.

ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Джирано Керк
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как выглядели Шарапова и Курникова в юности: редкие фотографии
Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?
Советник Пушилина Гагин заявил об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре
Роспотребнадзор сообщил о выявлении в РФ штамма коронавируса «Кракен»
Разведка группы «Викинг» уничтожила боекомплект польских наемников в ДНР
«Уралвагонзавод» передал армии России новую партию танков Т-90М «Прорыв»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Баринова: «Бешикташ» направил в «Локомотив» бумагу об интересе к игроку"
Владимир Пономарев: «Карраскаль будет дурака валять в ЦСКА. От него мало толку»
Булыкин посоветовал при возможности перейти Сперцяну в ПСВ
Бородин получит 100 тысяч евро за полгода аренды в «Бейтаре Иерусалим»
Полузащитник «Спартака» Шитов может на правах аренды перейти в «Крылья Советов». В Самаре уже играет его брат-близнец
Экс-игрок «Зенита» Чухлов считает, что бразильцы играют в питерском клубе ради денег
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин посоветовал при возможности перейти Сперцяну в ПСВ

Владимир Пономарев: «Карраскаль будет дурака валять в ЦСКА. От него мало толку»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости