Владимир Пономарев: «Карраскаль будет дурака валять в ЦСКА. От него мало толку»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев посоветовал московскому клубу отпустить полузащитника Хорхе Карраскаля, если он хочет уйти из клуба.

«Карраскаль будет дурака валять в ЦСКА. От него мало толку. Карраскаль собрался свалить в другую страну, потому что там зарплата большая. Хотя, в ЦСКА у него неплохая зарплата. В Бразилии тоже можно дурака валять, там не такой серьезный спрос, как в Европе. Не сосем правильно оставлять колумбийца в ЦСКА. Если захотел, надо отпускать. Иначе ЦСКА с ним замучается», — сказал Пономарев «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 18 матчей за ЦСКА, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Карраскаля с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermark оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.