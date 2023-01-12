Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:44

Владимир Пономарев: «Карраскаль будет дурака валять в ЦСКА. От него мало толку»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев посоветовал московскому клубу отпустить полузащитника Хорхе Карраскаля, если он хочет уйти из клуба.

«Карраскаль будет дурака валять в ЦСКА. От него мало толку. Карраскаль собрался свалить в другую страну, потому что там зарплата большая. Хотя, в ЦСКА у него неплохая зарплата. В Бразилии тоже можно дурака валять, там не такой серьезный спрос, как в Европе. Не сосем правильно оставлять колумбийца в ЦСКА. Если захотел, надо отпускать. Иначе ЦСКА с ним замучается», — сказал Пономарев «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 18 матчей за ЦСКА, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Карраскаля с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermark оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-tsska-nado-otpuskat-karraskalya-inache-klub-s-nim-zamuchaetsya/
Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?
Как выглядели Шарапова и Курникова в юности: редкие фотографии
Советник Пушилина Гагин заявил об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре
Роспотребнадзор сообщил о выявлении в РФ штамма коронавируса «Кракен»
Разведка группы «Викинг» уничтожила боекомплект польских наемников в ДНР
«Уралвагонзавод» передал армии России новую партию танков Т-90М «Прорыв»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Баринова: «Бешикташ» направил в «Локомотив» бумагу об интересе к игроку"
В «Локомотиве» заявили, что рассчитывают на Изидора и Керка во второй части сезона
Булыкин посоветовал при возможности перейти Сперцяну в ПСВ
Бородин получит 100 тысяч евро за полгода аренды в «Бейтаре Иерусалим»
Полузащитник «Спартака» Шитов может на правах аренды перейти в «Крылья Советов». В Самаре уже играет его брат-близнец
Экс-игрок «Зенита» Чухлов считает, что бразильцы играют в питерском клубе ради денег
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Локомотиве» заявили, что рассчитывают на Изидора и Керка во второй части сезона

Орлов заявил, что Гаранин развалил «Сочи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости