Карпин — об игре «Динамо»: «Проблема не в центральных защитниках. Надо разбирать индивидуальные ошибки»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил, считает ли он пару центральных защитников Максима Осипенко и Бахтиера Зайнутдинова сильнее других имеющихся в команде.

В субботу бело-голубые на своем поле уступили «Локомотиву» (3:5) в матче 11-го тура РПЛ.

«Если говорить после этой игры, не беря в расчет то, как игра складывается и как голы забиваются, то возможно вы правы. Если же смотреть из-за кого или из-за чего забивались второй, третий, четвертый голы, то нужно делать выводы. Проблема не в центральных защитниках — это точно. Индивидуальные ошибки надо разбирать. Если говорить по поводу игры, то если сначала посмотреть на нее, а потом на табло, то что-то не сходится. Особенно если брать первый тайм, после которого счет должен был быть другим. Но это все слова, итоговый счет на табло», — приводит пресс-служба «Динамо» слова Карпина.

«Динамо» с 15 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с «Ахматом».