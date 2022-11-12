Семак: «Очень хорошо, что на такой ноте смогли завершить эту часть чемпионата»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:0).

— Хорошая, достаточно качественная и уверенная победа в исполнении нашей команды. Удовлетворены и результатом, и качеством игры, что касается создания голевых моментов. И игрой в обороне тоже — сопернику не дали ничего создать. Хорошая, трудовая победа. Очень хорошо, что на такой ноте смогли завершить эту часть чемпионата.

— Сегодняшний состав, который вы выставили на игру, — это оптимальный вариант? Это те люди, которые лучше всего готовы к игре?

— Конечно. Есть какие-то нюансы, которые мы по ходу подготовки рассматриваем. Тот же Андрей Мостовой в прошлом матче вышел и сыграл хорошо, забил. Клаудиньо тренировался не в полную, были небольшие мышечные проблемы и пропустил какой-то тренировочный цикл. Матео Кассьерра долго не играл. Есть какие-то нюансы, которые мы рассматривали. По сути — выходят те, кто готовы лучше на сегодняшний день.

— Опровергните мое мнение: трудно было настроить? Только к сороковой минуте проснулись — первая опасная атака, еще какая-то активизация была... Трудно настроить на соперника, который идет на последнем месте и проигрывает во всех последних матчах?

— Не думаю, что трудно настроить. По качеству игры — хороший матч. Не хватало только каких-то более четких взаимодействий. И «Торпедо» — хорошая команда, которая в последних матчах больше одного почти не пропускает — только от «Крыльев» два. Во всех матчах старается хорошо играть, прежде всего, в обороне. Поэтому не так просто создавать моменты против команды, которая обороняется большим количеством и достаточно качественно. Надо забивать то, что было — тот же выход один на один Вани Сергеева в первом тайме. Он бы сразу открыл игру. И второй момент — у Вендела. Они бы сразу раскрыли игру и она по-другому бы смотрелась. Конечно, большая разница от того, насколько глубоко команда обороняется.

Всем сложно. Иногда получается создавать много моментов, иногда чуть меньше. Но какую-то среднюю хорошую составляющую мы держим — и в этом матче, и в предыдущем с «Ахматом» достаточно много создали. Реализация? Ну, здесь гарантировать количество забитых мячей никто не может.