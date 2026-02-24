В «Локомотиве» объяснили, почему не состоялись трансферы Олейникова и Петрова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему в зимнее трансферное окно не состоялись переходы Ивана Олейникова и Максима Петрова.

— Почему не удалось осуществить трансфер Ивана Олейникова?

— Мы не договорились. Возможно, к этой кандидатуре вернемся позднее.

— А Максим Петров?

— То же самое, что и с Иваном Олейниковым. Не договорились по финансам.

«Локомотив» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ — 37 очков в 18 турах.