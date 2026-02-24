Дмитрий Кузнецов заявил, что ЦСКА является претендентом на чемпионство в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил шансы армейцев на чемпионство в РПЛ в сезоне-2025/26.

«ЦСКА — претендент на золотую медаль во второй части сезона. В первой части они долго лидировали, но потом немного сдали, проиграв «Краснодару», и откатились назад. Сейчас приобретения хорошие, команда должна выправить ситуацию и бороться за чемпионство. Главное — не проигрывать конкурентам», — цитирует Кузнецова ТАСС.

Зимой состав красно-синих пополнили защитник Матеус Рейс, полузащитники Дмитрий Баринов, Данила Козлов, а также нападающие Лусиано Гонду и Максим Воронов.

После 18 туров ЦСКА с 36 очками занимает четвертое месте в турнирной таблице чемпионата России.