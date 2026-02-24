В «Локомотиве» заявили, что не хотят отпускать Батракова этим летом

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Алексея Батракова.

— Есть ли сумма отступных в контракте Алексея Батракова?

— Конечно. Для заинтересованных лиц не секрет, что сумма отступных существует. При подписании или переподписании таких футболистов, как Алексей, данная опция всегда присутствует, как бы клубу ни хотелось иначе.

— Летом его трансфер реален?

— Любой трансфер реален, если «Локомотив» получит достойное предложение. Сначала должен появиться конкретный интерес — только потом можно говорить о переходе. Естественно, не хотим отпускать Батракова, но есть и мнение игрока, и финансовые условия.

— А предложения по Батракову были?

— Нет, так как все знают, что он не продается: мы неоднократно об этом заявляли. Но какие-то разговоры вокруг, конечно, могут идти.

Контракт 20-летнего Батракова с клубом действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

«Локомотив» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ — 37 очков в 18 турах.