В «Локомотиве» заявили, что не хотят отпускать Батракова этим летом
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Алексея Батракова.
— Есть ли сумма отступных в контракте Алексея Батракова?
— Конечно. Для заинтересованных лиц не секрет, что сумма отступных существует. При подписании или переподписании таких футболистов, как Алексей, данная опция всегда присутствует, как бы клубу ни хотелось иначе.
— Летом его трансфер реален?
— Любой трансфер реален, если «Локомотив» получит достойное предложение. Сначала должен появиться конкретный интерес — только потом можно говорить о переходе. Естественно, не хотим отпускать Батракова, но есть и мнение игрока, и финансовые условия.
— А предложения по Батракову были?
— Нет, так как все знают, что он не продается: мы неоднократно об этом заявляли. Но какие-то разговоры вокруг, конечно, могут идти.
Контракт 20-летнего Батракова с клубом действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
«Локомотив» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ — 37 очков в 18 турах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
4
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
10
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
11
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
12
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
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|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0