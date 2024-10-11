В «Локомотиве» назвали вбросом информацию о переговорах с Тикнизяном

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах по продлению контракта с защитником Наиром Тикнизяном.

«Это вброс. Нет необходимости даже сейчас в таких переговорах», — сказал Нагорных «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Локомотив» провел новый раунд переговоров по продлению контракта с игроком. Клуб предложил 25-летнему защитнику зарплату меньше 1 миллиона евро в год.