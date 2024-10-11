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11 октября, 20:44

В «Локомотиве» назвали вбросом информацию о переговорах с Тикнизяном

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах по продлению контракта с защитником Наиром Тикнизяном.

«Это вброс. Нет необходимости даже сейчас в таких переговорах», — сказал Нагорных «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Локомотив» провел новый раунд переговоров по продлению контракта с игроком. Клуб предложил 25-летнему защитнику зарплату меньше 1 миллиона евро в год.

Наир Тикнизян
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
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12
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