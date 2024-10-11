Полузащитник «Крыльев» Бабкин: «В восьмерку залезть, думаю, сможем»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин прокомментировал несостоявшуюся отставку главного тренера клуба Игоря Осинькина.

— Вокруг «Крыльев Советов» в последние недели была шумиха из-за возможного увольнения Игоря Осинькина. Теперь губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил, что никаких кадровых перестановок не будет. При этом поставил цель финишировать в этом сезоне на восьмом месте в чемпионате. Не слишком жесткая постановка задачи?

— Это большой спорт, большой футбол. Я считаю, тут должна быть поставлена задача. Потом уже после завершения сезона действительно будет оцениваться работа, что сделали, что получилось, что нет. Поэтому я не считаю, что тут как-то жестко ставится вопрос. У нас в целом и была задача в восьмерку попасть. Поэтому если это минимальная задача, то согласен с ней.

В восьмерку залезть, думаю, сможем. А там посмотрим, как все получится. Будем работать над этим, но я в целом вижу, что мы способны, — приводят «Известия» слова Бабкина.

Осинькин работает в самарском клубе с 2020 года. В текущем сезоне клуб занимает 10-е место в таблице РПЛ после 11 туров.