В «Локомотиве» допустили возможный уход нападающего Сулейманова этим летом

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Тимура Сулейманова в «Динамо» Махачкала.

— Была ли какая-то конкретика по Сулейманову от махачкалинского «Динамо»?

Ульянов: Да, конкретика была. Мы ждем от них официального офера. Его уход летом вполне возможен.

Сулейманов в том сезоне провел за «Локомотив» 40 матчей, забил семь голов и отдал две голевые передачи.