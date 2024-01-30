В «Лацио» опровергли новость об интересе к полузащитнику «Крыльев» Гарре

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о заинтересованности итальянского клуба в переходе полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

«Нет, мы не интересуемся Гарре», — сказал Фабиани «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что римляне готовы предложить самарцам 8 миллионов евро за 23-летнего игрока.

Гарре выступает за «Крылья» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел 20 матчей за команду во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гарре в 8 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.