Зарема — об отсутствии Федуна в рейтинге влиятельности футбола от «СЭ»: «Лишь бы из рейтинга Форбса не вылетал»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась об отсутствии функционера в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола от «Спорт-Экспресса».

«Федуна нет в рейтинге влиятельности? Мне лишь бы Леонид Арнольдович из рейтинга Форбса не вылетал, а без места в рейтинге от «Спорт-Экспресса» мы как-нибудь проживем», — сказала Салихова «СЭ».

В рейтинге самых влиятельных людей российского футбола от «Спорт-Экспресса» за 2022 год Леонид Федун был на 12-м месте, однако в рейтинг за 2023 год функционер не вошел.

• Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2021

• Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2022

• Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2023