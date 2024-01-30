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Сегодня, 18:25

Зарема — об отсутствии Федуна в рейтинге влиятельности футбола от «СЭ»: «Лишь бы из рейтинга Форбса не вылетал»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась об отсутствии функционера в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола от «Спорт-Экспресса».

«Федуна нет в рейтинге влиятельности? Мне лишь бы Леонид Арнольдович из рейтинга Форбса не вылетал, а без места в рейтинге от «Спорт-Экспресса» мы как-нибудь проживем», — сказала Салихова «СЭ».

В рейтинге самых влиятельных людей российского футбола от «Спорт-Экспресса» за 2022 год Леонид Федун был на 12-м месте, однако в рейтинг за 2023 год функционер не вошел.

Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2021
Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2022
Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2023

ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Леонид Федун
5
12
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

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