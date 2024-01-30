Стало известно, какую зарплату предлагал «Зенит» Круговому

По данным «СЭ», «Зенит» предлагал 25-летнему защитнику Данилу Круговому заключить новый пятилетний контракт, по которому футболист получал бы 1,2 миллиона евро в год. Действующее соглашение игрока с сине-бело-голубыми заканчивается менее чем через полгода — после завершения сезона-2023/24, по правилам ФИФА с января он имел право вести переговоры с другими клубами.

Круговой воспользовался такой возможностью, заключив договор с ЦСКА, вступающий в силу 4 июня. Как сообщал Metaratings, по его условиям Данил будет зарабатывать в ПФК 1,6 миллиона евро в год, а также получит подписной бонус.

В первой половине сезона Круговой провел за «Зенит» 18 матчей.