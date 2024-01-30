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Сегодня, 19:48

Стало известно, какую зарплату предлагал «Зенит» Круговому

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Футболист Данил Круговой
Данил Круговой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», «Зенит» предлагал 25-летнему защитнику Данилу Круговому заключить новый пятилетний контракт, по которому футболист получал бы 1,2 миллиона евро в год. Действующее соглашение игрока с сине-бело-голубыми заканчивается менее чем через полгода — после завершения сезона-2023/24, по правилам ФИФА с января он имел право вести переговоры с другими клубами.

Круговой воспользовался такой возможностью, заключив договор с ЦСКА, вступающий в силу 4 июня. Как сообщал Metaratings, по его условиям Данил будет зарабатывать в ПФК 1,6 миллиона евро в год, а также получит подписной бонус.

В первой половине сезона Круговой провел за «Зенит» 18 матчей.

Данил Круговой
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
3
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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