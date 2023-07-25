Ярошик заявил, что матч со «Спартаком» не был для него принципиальным

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик, возглавляющий «Оренбург», прокомментировал матч 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3).

«Был ли матч со «Спартаком» особенно принципиальным с учетом моей карьеры в ЦСКА? Я думал, что так и будет. Но не могу сказать, что эта игра была принципиальной, потому что я хочу добиваться успеха во всех матчах, не только со «Спартаком». Конечно, может быть, игра против «Спартака» была дополнительным стимулом. Но матчи с ЦСКА тоже будут. Так что сказать, что игра против «Спартака» была самой принципиальной, не могу», — цитирует Ярошика ТАСС.

45-летний Ярошик 22 июня он сменил на посту главного тренера «Оренбурга» чеха Марцела Личку.

В ЦСКА будучи футболистом он играл с 2003 по 2004 год.