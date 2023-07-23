Спортивный директор «Лацио»: «Динамо» хочет слишком много денег за Захаряна»

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани прокомментировал «СЭ» новость об интересе клуба к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Они хотят слишком много денег за Захаряна, не думаю, что наш клуб пойдет на это», — сказал Фабиани «СЭ».

Ранее о желании президента «Лацио» закрыть сделку на следующей неделе сообщило издание Il Messagero. По данным источника, "Динамо" рассчитывает получить за игрока около 15 миллионов евро.

Летом 2022 года Захарян мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера. Летом 2023 года появлялась информация об интересе к 20-летнему россиянину со стороны «Фейеноорда» и «Аякса».