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Сперцян верит, что у Тикнизяна может получиться карьера в Европе

Алина Савинова
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил шансы защитника «Локомотива» и его партнера по сборной Армении Наира Тикнизяна продолжить карьеру в европейском клубе.

«Тикнизян — очень хороший футболист. Верю, что у него может получиться карьера в Европе», — цитирует Сперцяна Sport24.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что московский клуб отклонил предложение от одного из европейских клубов по Тикнизяну.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» в 2021 году. Всего в составе железнодорожников 24-летний футболист провел 59 матчей, в которых отметился 5 голами и 7 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-23-spertsyan-veryu-chto-u-tiknizyana-mozhet-poluchitsya-karyera-v-yevrope
Эдуард Сперцян
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ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Крылья Советов

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

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