В Госдуме сообщили, что трансфер Рожерио в «Спартак» сорвался не по политическим причинам
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» срыв трансфера защитника «Сассуоло» Рожерио в «Спартак».
Ранее директор «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что клуб отказался оформлять переход по этическим причинам.
«Немного в курсе этой ситуации. Это чисто коммерческая история, просто клубы не смогли договориться о сумме трансфера. Никакой политики, только коммерческие интересы. А президенту «Сассуоло» нужно было как-то оправдаться», — сказал Свищев «СЭ».
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Спартак» вышел из переговоров, потому что итальянский клуб не дал окончательного согласия на завершение сделки. Красно-белые были готовы заплатить за 25-летнего бразильца 8 миллионов евро.
Рожерио выступает за «Сассуоло» с 2017 года. В сезоне-2022/23 защитник принял участие в 37 матчах команды и сделал 4 результативные передачи.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.
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|Краснодар
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|Зенит
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|Урал
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|2-1
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4
|Кр. Советов
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|1
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|2-1
|3
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5
|Локомотив
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|2-2
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6
|Рубин
|1
|0
|1
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|2-2
|1
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7
|Спартак
|0
|0
|0
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8
|Ростов
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9
|Оренбург
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10
|Сочи
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|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Балтика
|0
|0
|0
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|0-0
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13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
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|0
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14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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15
|Динамо
|1
|0
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16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
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Тимур Аюпов
Урал
|1
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Сергей Бабкин
Крылья Советов
|1
|П
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
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Мирлинд Даку
Рубин
|1
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Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
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Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
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Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1