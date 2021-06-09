В «Крыльях» отреагировали на информацию о возможном переходе Рикарду Куарежмы
Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал информацию о возможном переходе в команду полузащитника «Витории Гимарайнш» Рикарду Куарежмы.
«Это большой и известный футболист, которого знают во всем мире. Сейчас мы будем в Сербии и если он приедет в гости к нам и своему другу Рикарду Алвешу, то мы будем только рады. Пообщаемся на любые темы. Но речи о продолжение его карьеры в Самаре конечно не идет», — сказал «СЭ» Андреев.
Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что 37-летний Куарежма может стать игроком «Крыльев Советов».
Куарежма является чемпионом Европы в составе сборной Португалии, он выступал за «Барселону», «Интер», «Порту», «Челси» и другие известные клубы. В сезоне-2020/21 Куарежма провел 31 матч за «Виторию Гимарайнш», на его счету 4 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 300 тысяч долларов.
(Артем Калинин)
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