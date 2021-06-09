Комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение аналога FAN ID для РПЛ

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу по введению аналога FAN ID для посещения спортивных соревнований.

«Инициатива предусматривает введение «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования». Предполагается, что это будет специальный электронный документ. Бюджетом уже запланированы средства на оснащение оборудованием системы контроля доступа стадионов, на которых должны проводиться матчи чемпионата России по футболу, — цитирует Груздева «РИА Новости». — Информационная система идентификации болельщиков, которая использовалась на ЧМ-2018, была создана и эксплуатировалась Минцифры России. Данная система запатентована ведомством и является собственностью Российской Федерации. Принятие закона создаст правовую базу для использования в официальных российских соревнованиях наработок, созданных для проведения ЧМ-2018».

Отмечается, что из бюджета на эти цели выделят 773,6 миллиона рублей. Идентифицировать зрителей будет единый оператор информационной системы идентификации болельщиков.