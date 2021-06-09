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«Эвертон» заинтересован в возвращении Влашича

14:31
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич может вернуться в «Эвертон», сообщает Bobsoccer.ru. Он выступал за английский клуб до 2018 года.

По информации СМИ, «Ириски» три года следили за игрой хорвата и впечатлены его прогрессом. Отмечается, что конкретные шаги по его трансферу будут предпринимать после чемпионата Европы по футболу.

8 июня «СЭ» сообщил, что «Зенит» предпримет еще одну попытку выкупить его у армейцев. Они готовы предложить 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне хавбек провел 34 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с красно-синими действует до лета 2024 года. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 30 миллионов евро.

Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» в 2018 году на правах аренды. В 2019 году его выкупили за 15,7 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://bobsoccer.ru/max/blog/ehverton-rassmatrivaet-vozmozhnost-obratnogo-vykupa-vlashicha-u-cska.html

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