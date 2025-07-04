В «Крыльях» отреагировали на информацию о том, что «Спартак» отправляет предложения по Сергееву

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Ивана Сергеева.

Ранее «СЭ» сообщал, что 30-летний форвард написал письмо руководству самарского клуба о том, что согласен только на переход в московское «Динамо».

«Видим, что раскачивается информация в пабликах о том, что «Спартак» отправляет предложения и заново обновляются 72 часа. Не надо верить слухам и доводам. Получали ли письмо от Ивана? Не хочу комментировать переговорный процесс. В ближайшее время ситуация разрешится. Лучше спросить у Ивана, в сторону какого клуба он склоняется. Мы стараемся учесть интересы и футболиста, и клуба.

Сергеев внес огромный вклад. Он максимально профессионально отрабатывает свой контракт. Во многом благодаря Ивану мы сохранили прописку в РПЛ. Можно сказать, что он для нас бесценен. В любом случае финальная цена всегда является справедливой», — сказал Тер-Абрамян.

Сергеев вернулся в «Крылья» из «Зенита» в сентябре 2024 года. В прошедшем сезоне нападающий провел 25 матчей за самарцев, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро.