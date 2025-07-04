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В «Крыльях» отреагировали на информацию о том, что «Спартак» отправляет предложения по Сергееву

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Футболист «Крыльев Советов» Иван Сергеев
Иван Сергеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Ивана Сергеева.

Ранее «СЭ» сообщал, что 30-летний форвард написал письмо руководству самарского клуба о том, что согласен только на переход в московское «Динамо».

«Видим, что раскачивается информация в пабликах о том, что «Спартак» отправляет предложения и заново обновляются 72 часа. Не надо верить слухам и доводам. Получали ли письмо от Ивана? Не хочу комментировать переговорный процесс. В ближайшее время ситуация разрешится. Лучше спросить у Ивана, в сторону какого клуба он склоняется. Мы стараемся учесть интересы и футболиста, и клуба.

Сергеев внес огромный вклад. Он максимально профессионально отрабатывает свой контракт. Во многом благодаря Ивану мы сохранили прописку в РПЛ. Можно сказать, что он для нас бесценен. В любом случае финальная цена всегда является справедливой», — сказал Тер-Абрамян.

Сергеев вернулся в «Крылья» из «Зенита» в сентябре 2024 года. В прошедшем сезоне нападающий провел 25 матчей за самарцев, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро.

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Натхо ответил на вопрос о готовности завершить карьеру в ЦСКА

В «Крыльях» рассказали о будущем Писарского
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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