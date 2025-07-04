В «Крыльях» рассказали о будущем Писарского

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян ответил на вопрос о ситуации вокруг нападающего команды Владимира Писарского, права на которого принадлежат клубу.

3 июля стало известно, что 29-летний форвард отстранен от футбола на четыре года, три из которых — условно. В прошедшем сезоне Писарский на правах аренды играл за «Сочи».

«Мы сейчас прорабатываем с юристами все возможные варианты развития событий, чтобы принять решение внутри клуба. Варианты в стадии внутреннего анализа и рассмотрения. С «Сочи» мы тоже общаемся», — сказал Тер-Абрамян.

РФС инициировал проверку в отношении Писарского после получения информации о возможной ставке, сделанной через третьих лиц на стыковой матч РПЛ против «Пари НН» (1:2). В том матче футболист получил прямую красную карточку в первом тайме.