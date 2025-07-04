Натхо ответил на вопрос о готовности завершить карьеру в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном завершении карьеры игрока в составе армейцев.

— Никогда не говори никогда в футболе, — начал Натхо. — Ты знаешь, что может случиться все, что угодно, и мы никогда не знаем, что нас ждет. У меня есть только хорошие впечатления о ЦСКА и хорошие воспоминания. Посмотрим.

— Вы будете готовы, если получите приглашение?

— Возможно (Улыбается.).

Натхо выступает за «Партизан» с 2019 года. Он также играл за два российских клуба: с 2010 по 2013 год полузащитник представлял «Рубин», а с 2014-го по 2018-й — ЦСКА.

По итогам минувшего сезона «Партизан» занял второе место в чемпионате Сербии.