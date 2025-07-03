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Сергеев написал в «Крылья» письмо, что согласен на переход только в «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Иван Сергеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев написал в самарский клуб письмо о том, что он согласен на переход только в «Динамо» и попросил не регистрировать другие предложения.

Это было сделано, чтобы решить юридическую коллизию, когда «Спартак» присылал предложения в «Крылья», после чего по действующему соглашению у «Зенита» возникало три дня на свой ответ, что искусственно затягивало переход форварда в «Динамо», ранее уже отказавшего красно-белым.

При этом информация «Чемпионата» о том, что «Динамо» и «Крылья» уже подписали трансферный договор, не соответствует действительности. Планируется, что это случится в пятницу, 4 июля, по итогам заседания совета директоров «Крыльев».

Сергеев в сезоне-2024/25 забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за «Крылья Советов».

Иван Сергеев, Манфред Угальде, Антон Заболотный и&nbsp;Лечи Садулаев.Сергеев завис на пути в «Динамо», «Спартак» взял Заболотного и может продать Угальде. Таблица трансферов РПЛ

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ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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