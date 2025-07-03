Сергеев написал в «Крылья» письмо, что согласен на переход только в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев написал в самарский клуб письмо о том, что он согласен на переход только в «Динамо» и попросил не регистрировать другие предложения.

Это было сделано, чтобы решить юридическую коллизию, когда «Спартак» присылал предложения в «Крылья», после чего по действующему соглашению у «Зенита» возникало три дня на свой ответ, что искусственно затягивало переход форварда в «Динамо», ранее уже отказавшего красно-белым.

При этом информация «Чемпионата» о том, что «Динамо» и «Крылья» уже подписали трансферный договор, не соответствует действительности. Планируется, что это случится в пятницу, 4 июля, по итогам заседания совета директоров «Крыльев».

Сергеев в сезоне-2024/25 забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за «Крылья Советов».