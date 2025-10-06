Футбол
Сегодня, 09:42

«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в дерби с ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» прокомментировало поражение красно-белых от ЦСКА (2:3) в 11-м туре РПЛ.

«Поражение в дерби. Провалили первые 20 минут, а потом начали играть в футбол. 2:3 в матче «Спартака», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Фратрии».

После 11 туров «Спартак» с 18 очками занимает шестое место в РПЛ. ЦСКА (24 очка) лидирует в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые дома сыграют с «Ростовом». Матч пройдет 18 октября.

Источник: «Фратрия»
